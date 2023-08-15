Очевидцы сообщили о новом задымлении на месте взрыва в Махачкале

Фото: МЧС РФ

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

На месте взрыва в Махачкале снова пошел дым, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Полицейские, охраняющие периметр происшествия, вновь вызвали пожарных.

Людей отводят на более безопасное расстояние от эпицентра. Как уточнил источник, воздух якобы наполнился едким дымом, дышать в близи очень тяжело.

МЧС Дагестана опровергло информацию о новом задымлении, передает ТАСС. В то же время агентство отмечает, что на место снова приехали пожарные.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По версии следствия, происшествие случилось из-за того, что рядом с АЗС находился функционирующий автосервис. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

По последним данным, жертвами взрыва стали не менее 35 человек. Еще 70 жителей Махачкалы получили повреждения различной степени тяжести. Заправка, на которой произошла детонация, уничтожена полностью. Частично разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис.

В 2017 году МЧС выявило на объекте порядка 12 нарушений пожарной безопасности. Так, на заправке отсутствовали системы водного орошения и дренажные лотки для отведения осадков, а цистерны с углеводородным газом превышали допустимый объем.