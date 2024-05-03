Очевидцы сообщили о громком звуке и выбитых стеклах в Санкт-Петербурге «Фонтанка»: жители Петербурга сообщили о громком хлопке в Пушкине и Павловске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители городов Пушкин и Павловск (входят в состав Санкт-Петербурга) пожаловались на громкий звук, сообщило издание «Фонтанка». Очевидцы описали звук как громкий хлопок, он прозвучал около 07:00 по московскому времени.

Жительница Санкт-Петербурга Арина рассказала изданию, что в одном из зданий после хлопка выбило стекла.

В конюшне выбило окна. Полиция, пожарная уже работают на месте. В прошлом году аналогичный взрыв слышался 26 апреля, — заявила местная жительница.

Ранее губернатор Белгородской области ВячеславГладков сообщил, что украинский дрон ударил по автобусу, когда в нем находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек получил травмы. У мужчины диагностирована баротравма и ушиб правой руки. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, ему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.

Позже он опубликовал в своем Telegram-канале фото автобуса, который подвергся атаке беспилотника ВСУ в Вознесеновке. FPV-дрон нанес удар по транспортному средству, которое возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. На фото можно увидеть боковую часть автобуса. У него выбито остекление, оконные шторы сильно посекло осколками.