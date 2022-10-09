Очевидцы сообщили, что паромы через Керченский пролив так и не запустили «Осторожно, Новости»: паромы через Керченский пролив так и не запустили

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ситуация на паромной переправе в Керчи

Паромы через Керченский пролив так и не запустили, сообщили читатели «Осторожно, Новости». По информации Telegram-канала, под Таманью образовалось скопление из 500 грузовиков, автобусов и легковых автомобилей. На паромы также отправляют микроавтобусы, однако их через мост не пропускают по неизвестным причинам.

В полиции говорят, что не знают, когда паром запустят. Ожидающим судно дали по тарелке каши и пол-литровой бутылке воды, — написали в источнике.

Ранее временно исполняющий обязанности министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что около 100 автомобилей серии «Газель» и порядка 653 пассажиров было перевезено через Керченский пролив с начала работы переправы. По его словам, перевозка осуществлялась с помощью катеров и паромов по двум направлениям на линии порт Крым — порт Кавказ.

До этого компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что в настоящий момент уже отправлены все поезда, которые были задержаны из-за взрыва на Крымском мосту. Так, задержанный по отправлению из Симферополя состав № 75/76 отправился не в 02:10, как планировалось, а в 10:55. Поезд из Симферополя в Пермь перенаправили в Феодосию. Оттуда он выдвинулся в 11:00.