Очевидцы сообщили, что над Белгородом работает ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородом работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили очевидцы. Официальной информации на данный момент не поступало. Уточняется, что хлопки слышны в районе аэропорта.

Также в сети появились видео работы ПВО. Сообщается, что сбиты несколько беспилотников.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что насчитал более семи хлопков.

Сутками ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли Белгородский район. По его словам, удар пришелся на бесхозные цистерны, принадлежащие местному сельхозпредприятию. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

Также он заявил об обстрелах подстанции в Шебекино. Глава региона уточнил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет, однако поврежден трансформатор подстанции. Из-за этого, по его данным, без света остались более двух тысяч жителей.