Очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома в Энгельсе Mash: очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома в Энгельсе

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Telegram-канал Mash публикует кадры взрывов в городе Энгельс. По словам очевидцев, взрывы раздаются около военного аэродрома. Предположительно, сработали системы ПВО. В Минобороны России данную информацию не подтверждали. Представители МЧС России по Саратовской области сообщили NEWS.ru, что в городе не было зафиксировано никаких пожаров.

Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО, — указано в сообщении.

Оперативные службы Саратовской области также проверяют сообщения о взрывах, сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.

Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители выехали оперативные службы для проверки, — сказала она.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, около 01:35 по московскому времени. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена. Позднее в социальных сетях появилась информация, что вечером в понедельник в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги.

Губернатор региона Роман Бусаргин заверил, что семьям военнослужащих, погибших в результате инцидента, будет оказана необходимая помощь.

5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.