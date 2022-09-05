Очевидцы сообщают о работе ПВО в Евпатории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Евпатории сообщают о работе ПВО над городом, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Канал также опубликовал видео, где в небе над Крымом видны конденсационные следы от ракет.

Накануне корреспондент ТАСС заявил о том, что в Энергодаре Запорожской области прогремели три мощных взрыва. По его словам, над городом сработали системы ПВО. Агентство также указало, что в настоящее время уточняется информация о повреждениях и пострадавших. Несмотря на взрывы, обстановка на улицах города спокойная, в Энергодаре действует комендантский час, заверил военкор.

4 сентября в Херсоне сработали системы ПВО из-за обстрелов со стороны ВСУ, заявил заместитель главы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, в небе над городом прогремело не менее 10 взрывов, но следов от ракет в городе не обнаружено.

3 сентября СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по жилому кварталу в районе речного порта Херсона. Отмечалось, что никто из жителей города не пострадал, однако был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.