Очевидцы сообщают о громких взрывах в Белгороде

Фото: Главное управление МЧС России по Белгородской области

Очевидцы сообщают о громких хлопках в Белгороде. Жители города пишут об этом в местных пабликах в соцсетях и мессенджерах. На данный момент о происхождении хлопков неизвестно. Официальные власти пока не комментировали данную информацию.

В Белгороде очень громко. О последствиях неизвестно, — указано в публикации Telegram-канала «Белгород. Фонарь».

Накануне Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила ракету «Точка-У» над Валуйками в Белгородской области, в результате есть один погибший и одна пострадавшая. По его словам, женщина получила осколочные ранения нижних конечностей, ее госпитализировали.

До этого Гладков заявил, что в результате обстрелов 15 ноября города Шебекино Белгородской области погибли два человека. По его словам, три человека получили ранения. Позднее стало известно, что число погибших в результате обстрела Шебекино выросло до трех человек. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в больнице умерла женщина, получившая осколочные ранения.