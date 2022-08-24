Пожар в подмосковном Кучинском лесопарке попал на видео Очевидцы сообщают, что рядом с Кучинским лесопарком близ Москвы горит почти пять гектаров леса

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Несколько очагов пожаров зафиксировали в лесном массиве недалеко от города Балашиха в Московской области. Очевидцы засняли на видео столбы дыма, оно было опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Пожар в районе Балашихи, из гущи леса поднимается большой столб дыма, — говорится в сообщении.

Отмечаются, что сейчас бушуют три лесных пожара неподалеку от Москвы, горит почти пять гектаров рядом с Кучинским лесопарком.

В настоящий момент на местах происшествий работают спасатели, отметили в региональном комитете лесного хозяйства. Сведения о пострадавших, а также детали случившегося уточняются.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе кабмина Михаилу Мишустину посетить регионы, где бушуют лесные пожары. Также в пострадавшие от пожаров области отправятся мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Также Путин заявил, что борьба с лесными пожарами в России проходит сложно. Глава государства призвал привлекать больше ресурсов для локализации возгораний. При этом он отметил, что общая площадь очагов в 2022 году почти в три раза меньше, чем в прошлом.