Очевидцы сняли на видео густой туман, окутавший Красноярск

Фото: vk.com/rus_crime_krasnoyarsk

В Красноярске утром местные жители застали густой туман, окутавший город, сообщает портал Sibnovosti. Очевидцы поделились фотографиями утреннего города в дымке в социальных сетях и рассказали, что в некоторых районах города из-за тумана почти ничего не видно. Кроме того, они пожаловались на ощутимый запах гари. Официально о пожарах, из-за которых город мог накрыть дым, не сообщалось.

По информации Sibnovosti, слабая видимость сохранялась по крайней мере до 10 часов утра. По данным УГМС, влажность воздуха составляет 96% и при этом на улицах Красноярска наблюдается полный штиль.

По данным сервиса Nebo.live, минувшей ночью воздух был сильно загрязнен в Центральном и Кировском районах города, однако к утру ситуация улучшилась.

Ранее МЧС предупреждало жителей Москвы о тумане, который должен был опуститься на столицу в ночь на 12 октября и продержаться до позднего утра.

1 октября туман, окутавший Москву, стал причиной задержек и отмен рейсов в столичных аэропортах. Так, в аэропорту Внуково отменили шесть полетов, при этом 18 были задержаны. Также были отменены три вылета и один задержан в Домодедово.