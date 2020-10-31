Очевидцы рассказали подробности взрыва в Коврове

https://static.news.ru/photo/0eaef18c-1c39-11eb-893a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/podslushanokovrov1

Мужчина взорвал на Октябрьском рынке в Коврове гранату. Очевидцы рассказали детали трагедии.

Я была там в тот момент — живу рядом и знаю многих продавцов. Их было двое, один убежал. Второй без руки и с половиной лица, — рассказала «Подъёму» жительница Коврова.

Другая женщина рассказала, что работники рынка сначала не поверили сообщению о взрыве и продолжали оставаться на своих местах. Многие делали вид, что ничего не слышали, кто-то решил, что это учебная тревога. Только позже стало известно, что таким образом ревнивый муж хотел избавиться от соперника.

Как писал NEWS.ru, в результате действий мужчины, который на Октябрьском рынке в Коврове 1 ноября взорвал гранату, пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы. Самому подрывнику оторвало руку.