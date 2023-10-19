Очевидцы рассказали подробности ЧП в Видном, где в бассейне утонул ребенок Очевидец: к захлебнувшейся в Видном девочке скорая ехала около 40 минут

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Время ожидания скорой помощи, ехавшей на спасение утонувшей пятилетней девочки в подмосковном городе Видное, составило около 40 минут, сообщает «360» со ссылкой на очевидцев. ЧП произошло вечером 18 октября в бассейне фитнес-центра поселка Совхоза имени Ленина.

Как рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия, захлебнувшегося ребенка сначала пытались реанимировать тренеры. При этом, по ее словам, присутствовавшие звонили медикам несколько раз.

Сказали, скорую уже вызвали. Звонили, по словам ребят вокруг, несколько раз. <...> Потом нас попросили уйти. И только-только тогда приехала скорая. То есть, реально, я думаю, минут 30-40 она ехала, — отметила она.

Она также добавила, что, предположительно, утонувшая девочка была с отцом. В пресс-службе Минздрава Московской области изданию сообщили, что ребенка пытались спасти больше часа.

По данным прокуратуры Московской области, инцидент произошел вечером 18 октября в фитнес-центре, расположенном в поселке Совхоза имени Ленина Ленинского городского округа. Девочка 2018 года рождения находилась в бассейне в отцом и захлебнулась, оставшись без присмотра взрослых на непродолжительное время. Действия врачей скорой помощи не дали результата, ребенок скончался на месте.