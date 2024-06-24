Очевидцы рассказали о начале пожара в здании НИИ во Фрязино Очевидец: пожар в здании НИИ во Фрязино вначале был несильным

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Пожар, охвативший здание научно-исследовательского института «Платан» в городе Фрязино Московской области, вначале не был сильным и оставался в пределах одного этажа, рассказал РЕН ТВ один из очевидцев ЧП Илья. По его словам, экстренные службы прибыли на место довольно быстро.

Горело несильно. То есть, получается, горело здание примерно по середине, по всему этажу. Возгоралось достаточно сильно, но была надежда, что успеют потушить, — сказал молодой человек.

Он отметил, что сотрудники оперативных служб приехали быстро, было очень много машин, в частности ехали из Щелково. По словам другого очевидца Алексея горение началось с пары этажей, но постепенно задымление становилось все сильнее.

Ранее МЧС России сообщило, что площадь пожара в здании НИИ «Платан» увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, в ликвидации возгорания задействовано более 130 специалистов и 50 единиц спецтехники. В ведомстве также отметили, что к тушению пожара привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Согласно предварительным данным Telegram-канала «112», восемь человек стали жертвами пожара. Уточняется, что пламя охватило научно-исследовательский институт в понедельник днем. Официально это не подтверждали.