Очевидцы рассказали о ЧП на Урале, где из окна выпала двухлетняя девочка На Урале двухлетняя девочка выпала из окна на глазах у матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле в больницу в тяжелом состоянии поступила двухлетняя девочка, которая, по словам очевидцев, выпала из окна прямо на глазах у нетрезвой матери, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, девочка облокотилась на москитную сетку и упала.

Сообщается, что женщина лишена родительских прав на двух старших сестер девочки, а от младшей отказалась сразу после родов. Всех детей воспитывает их отец. В день трагедии мать пришла навестить детей, их отец ненадолго отлучился в магазин. В этот момент и произошла трагедия.

По данным телеканала, сначала очевидцы подумали, что малышка получила несовместимые с жизнью травмы, однако спустя некоторое время она пришла в сознание и заплакала. В итоге ребенка госпитализировали с серьезными травмами. На место происшествия также прибыли полицейские, сейчас они берут показания у родителей.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже жилого дома на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого стало известно о падении женщины из окна квартиры на третьем этаже. Заявляется, что она пыталась спасти выпавшего из окна на соседний балкон трехлетнего сына. Причиной падения ребенка стала сломанная москитная сетка.