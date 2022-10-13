Очевидцы рассказали о большом пожаре в Белгородской области после обстрелов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сообщили, что в поселке Октябрьский на территории Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ разгорелся сильный пожар. На видео, обнародованном Telegram-каналом SHOT, граждане подчеркивают, что горит сахарный завод. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется. Местные власти возгорание пока никак не прокомментировали.

Господи, да что ж это такое?! Ракеты пошли! И сахарный горит вон! — говорит женщина на одном из роликов, появившихся в Сети.

Обстрел Белгородской области произошел в четверг, 13 октября. Местные жители сообщили, что часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. В Telegram-каналах распространились видео и снимки, запечатлевшие результаты обстрела.

По словам мэра города Антона Иванова, обломки многоэтажки, по предварительным данным, повредили два автомобиля. В Сети ранее были опубликованы кадры с места ЧП.

Член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев заявил, что за украинскими обстрелами Белгорода со стороны ВСУ должен последовать ответ со стороны России. Он считает, что если не сделать этого, то в будущем подобная ситуация может повториться.