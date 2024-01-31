«Фонтанка» опубликовала кадры поврежденных авто предполагаемым дроном

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Издание «Фонтанка» публикует фотографии, сделанные жителями Санкт-Петербурга, поврежденных автомобилей из-за, предположительно, упавшего в городе беспилотника. Авто были припаркованы рядом со зданием компании по переработке нефти «Невский мазут». На кадрах видны как легковые автомобили, так и большегруз с выбитыми стеклами и посеченными обломками дрона кузовами. Кроме того, в результате инцидента была повреждена цистерна. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Территория оцеплена, на месте работают оперативные службы. По информации 78.RU пожара на предприятии не случилось. Руководство компании от комментариев отказалось.

«Фонтанка» писала, что жители Петербурга и Ленобласти проснулись ночью от грохота. В Красногвардейском районе взрыв слышали около 4:40. По данным газеты, примерно на 20 минут раньше звук также слышали жители деревни Пухолово в Кировском районе. Читатели «Фонтанки» в Московском, Центральном и Невском районах Петербурга сообщали, что у них дребезжали окна. В аэропорту Пулково вводили план «Ковер», который действовал с 03:53 до 05:11, передавал ТАСС.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 31 января над территорией Псковской области был сбит беспилотник самолетного типа. БПЛА перехватили дежурными средствами ПВО.