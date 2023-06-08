Под минометный обстрел ВСУ попал хутор под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли из минометов хутор Лозовая Рудка

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли из минометов хутор Лозовая Рудка Белгородской области, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам никто не пострадал.

Под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, — написал он.

Немногим ранее 8 июня Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе. В результате падения беспилотника один человек пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями.

7 июня глава области заявил, что Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги.

Позже Гладков заявил, что жители Шебекино, покинувшие город после обстрелов ВСУ, начнут получать денежные выплаты. Все эвакуированные получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества первой необходимости жителям выдадут по 50 тысяч на каждого члена семьи.