Очередной Abrams ВСУ был подбит под Авдеевкой РИА Новости: российский «Ланцет» подбил танк Abrams ВСУ под Авдеевкой

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Российские военные группировки «Центр» при помощи БПЛА «Ланцет» подбили M1A1SA Abrams, состоящий на вооружении украинской армии, информирует РИА Новости со ссылкой на источник. Танк был поврежден на Авдеевском направлении, уточнили в издании.

Сегодня ударом российского беспилотника «Ланцет» был поражен M1A1SA Abrams на Авдеевском направлении СВО. Сработали военнослужащие группировки «Центр», — рассказал источник журналистам.

На данный момент неизвестно, была ли уничтожена боевая машина, подчеркнул собеседник издания. Для подтверждения данных понадобится некоторое время, добавил он. Однако факт попадания барражирующим боеприпасом по американскому танку агентству подтвердили.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что ВС РФ стали чаще уничтожать танки Abrams в зоне специальной военной операции на Украине, так как ВСУ стали больше их использовать. По его мнению, украинская армия столкнулась с ситуацией, когда оружия остается меньше, чем «выбивается», поэтому приходится применять технику, которую до этого прятали.

До этого пресс-служба Минобороны России передавала, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали две гаубицы М777 ВСУ производства США.