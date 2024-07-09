Очередного руфера-экскурсовода поймали в Петербурге Полиция под прикрытием задержала очередного руфера-экскурсовода в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Петербургские полицейские задержали очередного экскурсовода-высотника, который организовывал туры по крышам Северной столицы, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по региону. Оперативникам пришлось прикинуться клиентами.

Они нашли в Сети объявление от руфера, предлагавшего за деньги провести экскурсию по крышам города. Полицейские созвонились с ним и договорились об индивидуальной прогулке по дому 54 на Невском проспекте. Однако на встречу пришли люди в форме, о чем гид не подозревал. Бежать при этом он не собирался.

Выяснилось, что экскурсии водил 21-летний житель Ставропольского края. Такой схемой он зарабатывает на протяжении года. С каждого человека в группе организатор брал одну тысячу рублей. При индивидуальном походе мероприятие стоило втрое больше. За раз на крыши могли выходить до 30 человек, при этом никаких мер безопасности предусмотрено не было.

Недавно петербуржцев удивил молодой руфер, который забрался на шпиль дома Шнеера Иоффа — самого высокого здания площади «Пять углов». Парень встал там в полный рост, а прохожие внизу снимали происходящее на телефоны.