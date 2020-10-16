Очередное шествие в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/66b36e34-1032-11eb-afe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. Во время шествия происходят инциденты.

Как сообщает портал Dvhab, на спуске по улице Пушкина в толпу демонстрантов въехал автомобиль, при этом никто не пострадал. Собравшиеся, как считают журналисты, сочли это происшествие провокацией и скандал быстро затих.

Шествие, по оценкам местных СМИ, растянулось от Комсомольской площади до подъёма к площади Славы, людей собралось значительно больше, чем 10 октября, когда ОМОН применил силу при разгоне протестующих. По оценке мэрии, число участников традиционной акции не изменилось по сравнению с прошлой неделей.

Поддержать арестованного экс-губернатора края, подозреваемого в заказных убийствах, собрались около 500 человек. Люди выдвигают требования проведения открытого суда присяжных и рассмотрения дела на территории региона, — цитирует «Интерфакс — Дальний Восток» сообщение пресс-службы администрации.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не контактируют с протестующими.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и к организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.

Как писал NEWS.ru ранее, суд рассмотрит административные дела в отношении семерых участников акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Их задержали сотрудники правоохранительных органов во время проведения несанкционированного мероприятия в субботу, 10 октября.