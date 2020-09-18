Очередная акция в поддержку экс-губернатора Фургала проходит в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/ea165788-fa2e-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Традиционная субботняя акция в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. На этот раз мероприятие, по оценке администрации города, собрало около 600 человек.

Уточняется, что в прошлый раз на акцию пришли порядка 700 человек.

По традиции к месту митинга прибыл «Фургаломобиль» — обклеенная постерами с лозунгами машина. Как сообщают очевидцы, из всех колонок на площади имени Ленина звучит аудиоконцерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, что мешает участникам шествия. Музыка играет очень громко, передаёт DVHAB.ru.

Администрация города напоминает, что акция является несанкционированной.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.

Как писал NEWS.ru ранее, ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что снимки, на которых якобы видны следы побоев бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, искажены.