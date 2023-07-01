Пробка у Крымского моста стала сокращаться Минтранс Крыма: пробка на Крымском мосту сократилась до 7 км

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Пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края сократилась с 9 до 7 километров, сообщает в Telegram пресс-служба Минтранса республики. В ведомстве подчеркнули, что время ожидания в очереди может составлять до пяти часов. В обратную сторону пробка растянулась на 1,5 км.

Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым. По состоянию на 18:00 пробка 7 км, время ожидания — до 5 часов. <...> Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край. По состоянию на 18:00 пробка 1,5 км. Время ожидания — 1 час, — сообщает Минтранс Крыма.

Глава ведомства Николай Лукашенко в Telegram заявил, что на пропускном пункте усилена линия досмотра. Также в очереди на въезд в Крым организована раздача питьевой воды. Чиновник принес извинения россиянам за доставленные неудобства.

Как сообщал оперштаб Краснодарского края, по состоянию на 15:00 1 июля пробка на Крымском мосту была растянута на 9 километров. Глава Минтранса республики Николай Лукашенко объяснил, что образование пробки связано с медленной работой служб досмотра на пропускном пункте, некоторые водители проходят проверки более двух часов. Он подчеркнул, что на место были отправлены дополнительные сотрудники службы досмотра. В Сети появились кадры с места затора.