В очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось 870 автомобилей

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

В настоящий момент в очереди на проезд по Крымскому мосту находятся 870 автомобилей, говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. По данным канала, со стороны Тамани находятся 650 транспортных средств, со стороны Керчи — 220.

В очереди со стороны Тамани находятся 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находятся 220 транспортных средств. Ожидание около часа, — говорится в сообщении.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали 23 июля. Власти региона призвали водителей сохранять спокойствие и выполнять требования работников транспортной безопасности. С чем связано перекрытие моста, в сообщении не уточнялось.

Как рассказал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, украинские войска ударили по территории региона с помощью беспилотников. Целью противника стал склад с боеприпасами. Средства ПВО перехватили 11 вражеских дронов, однако один из них все же попал по складу в Джанкойском районе.

По информации Минобороны РФ, в общей сложности российские военные сбили 17 летательных аппаратов с помощью средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. При этом 11 беспилотников упали в море. Пострадавших среди мирных граждан нет, уточнили в ведомстве.