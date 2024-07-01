Очередь на Крымский мост за час выросла в три раза Очередь на Крымский мост за час выросла до 945 автомобилей

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

Очередь на подходах к Крымскому мосту за час выросла до 945 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». По состоянию на 08:00 мск со стороны Тамани стоят 730 машин, со стороны Керчи — 215.

Отмечается, что время ожидания проезда составляет около часа. Часом ранее канал информировал об очереди в сумме из 303 автомобилей с обоих направлений. Накануне пробка на Крымском мосту разрослась до 1130 машин. Отмечалось, что ожидание могло составить около трех часов. Впервые с начала 2024 года очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон составила более тысячи автомобилей.

Утром 29 июня движение на мосту в Крым временно перекрывали. Всех, кто находится на переправе, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения по мосту не уточнялись.

Как отмечал Telegram-канал Readovka, с началом большого туристического сезона в Крым устремились тысячи туристов. Вместе с этим агентство «Прайм» пишет, что назвать продажи туров на полуостров высокими нельзя, но к концу мая он вышел по числу отдыхающих на 5,2 миллиона туристов. Это уровень всего прошлого года. По оценке АТОР, сейчас там отдыхает около 300 тысяч туристов.