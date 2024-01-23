«На оленях покатаем»: Путин получил приглашение в тундру Оленевод Пяк из ЯНАО пригласил Путина в тундру кататься на оленях

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Оленевод Енкси Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пригласил президента России Владимира Путина посетить тундру. Диалог российского лидера с оленеводом приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Владимир Путин принимает участие во встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

По словам Пяка, в тундре любят Путина. Оленевод рассказал, что каждый местный ребенок знает президента в лицо.

Мы вас покатаем на трех белых оленях. Может, на каникулы отпустят — у меня внук отлично катается на оленях, — предложил Пяк.

Оленевод рассказал, что маленькие жители тундры уже в четыре года знают, как зовут президента, когда видят его портрет.

Разговаривать начинают, скажет: «Мама, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко». А мама говорит: «Молоко где купить, магазина в тундре нет». Такие у нас истории, — подытожил житель ЯНАО.

Ранее российский президент назвал многодетные семьи опорой России, поскольку в них воспитываются качества, на которых держится вся страна. По его словам, речь идет о традиционных ценностях, которые активно поддерживает государство. Также Владимир Путин принял решение продлить субсидию в 450 тысяч рублей для многодетных семей, направленную на погашение ипотеки, и поддержал идею освобождения проживающих на Дальнем Востоке многодетных семей от уплаты налога на единственное жилье.