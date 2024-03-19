«Очень неприятная ситуация»: женщина провалилась в подвал с унитазом В Энгельсе женщина провалилась в подвал дома вместе с ванной и унитазом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В городе Энгельсе Саратовской области женщина вместе с ванной и унитазом провалилась в подвал, сообщил Telegram-канал «Подъем». Она отделалась синяками и царапинами.

По данным «Подъема», здание на Вокзальной, 39а, уже три года подвержено постоянному затоплению, вода практически не исчезает из подвала. Владелица квартиры на первом этаже Анна Щ. рассказала, что из-за постоянной плесени и сырости писала жалобы во все инстанции. Тем не менее дом не признали аварийным.

В понедельник, 18 марта, знакомая Анны, находясь в ее квартире, провалилась в подвал вместе с полом в санузле. Обошлось без переломов, но у женщины есть синяки и царапины, рассказала каналу Анна.

Подъезд затапливало, но в квартире такого не было. Для меня это, конечно, шок. Там дыра в полу, туда полностью провалилась ванная, унитаз. Сейчас все это находится под водой, затоплено. Я в такой прострации. Ну очень неприятная ситуация, — заявила владелица квартиры.

Ранее в самарской школе во время учебного дня произошел прорыв канализационной трубы. На опубликованном видео заметно, что мощные потоки нечистот хлынули на первый этаж и затопили гардеробную. Уроки в школе приостановили, а детей отправили по домам. Ученики старших классов помогли младшим собрать вещи из затопленного гардероба.