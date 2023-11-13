«Очень много людей стояли»: таксист о спасении детей от собаки в Калуге Спасший детей от собаки в Калуге таксист возмутился поведением очевидцев

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Спасший детей от стаффордширского бультерьера в Калуге таксист Шокиржон Рахматов возмутился поведением очевидцев, пишет «360». В беседе с изданием мужчина рассказал, что вокруг стояло очень много людей, но они даже не попытались помочь детям, а некоторые просто снимали происходящее на телефон.

Сразу ногами ударил собаку, одну спас, усадил в машину. Вторая очень сильно пострадала. <...> У меня тоже дети есть, как я буду смотреть. <...> В 200 м у углового дома еще увидел мальчика, он тоже очень сильно пострадал. Очень много людей стояли, на телефоны снимали, — поделился таксист.

Он отметил, что услышал крик ребенка, когда высадил пассажира около дома на Минской улице. Рахматов уточнил, что подъехал ближе к подъезду и увидел, что собака набросилась на детей. Отогнав животное, таксист дождался родителей пострадавших и передал им детей, после чего продолжил работать. По его словам, ни власти города, ни родители с ним не связывались. При этом мужчина отмечает, что не нуждается в вознаграждение, так как для него главным было спасти детей.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил о нападении собаки на детей в Калуге. По словам местных жителей, животное было на самовыгуле. После инцидента хозяин поймал собаку и увел домой. Глава города Дмитрий Денисов позже пообещал наградить таксиста, отогнавшего бультерьера. Инцидент с собакой он назвал безобразием и выступил за внесение изменений в федеральное законодательство.