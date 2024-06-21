«Очень много»: боец ВС РФ рассказал, как ВСУ применяют FPV-дроны по ночам Военный Чип: ВСУ активно применяют ночные FPV-дроны под Херсоном

Фото: МО Украины

Украинская армия активно применяет FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на Херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип. Теперь работать ночью российским танкам сейчас даже опаснее, чем днем, добавил он.

Ночные выезды бывают. И ночью и днем (количество FPV противника. — NEWS.ru.) одинаково. Даже ночью, можно сказать, опаснее работать. Потому что мы их сами визуально можем не наблюдать и вовремя не заметить эти птички. Да, очень много, достаточно, и они их не жалеют, применяют очень активно, — отметил танкист.

Ранее Минобороны РФ показало видео, на котором штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. В атаке применялись неуправляемые авиационные ракеты. Отработав по цели, боевые самолеты вернулись к точке вылета.

Также военный корреспондент Александр Яремчук сообщал, что появилось подтверждение уничтожения оператора беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины Николая Лукьянюка с позывным Рет. По данным журналиста, он служил в разведывательном взводе 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады.

Кроме того, Telegram-канал «Изнанка» ранее опубликовал кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. Как утверждает канал, таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.