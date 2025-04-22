Очаги пожара во Владимирской области хотят искать с воздуха Авдеев: в эпицентр пожара в Киржаче запустят квадрокоптеры

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Для оценки ситуации и ущерба при пожаре в Киржаче власти решили запустить квадрокоптеры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он добавил, что жертв в результате возгорания нет.

Для оценки ущерба будут использоваться коптеры. Просим жителей сохранять спокойствие при их появлении, <…> из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали, — написал глава области.

Губернатор добавил, что было принято решение эвакуировать из района пожара воинскую часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения уже вывезено около 450 человек. Их обеспечили всем необходимым. Скорее всего, 23 апреля они смогут вернуться домой, выразил надежду Авдеев.

Днем 22 апреля на территории военной части произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам проведения разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.

Жительница города Юрьева-Польского Владимирской области Светлана рассказала NEWS.ru, что от ударной волны повыбивало стекла на заводе «Беко». Женщина призналась, что сначала все подумали о мощном раскате грома, однако затем заметили, как под ногами трясется земля.