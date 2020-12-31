Очаг COVID-19 нашли в психдиспансере под Псковом

https://static.news.ru/photo/e7010d58-4d09-11eb-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи Псковской области выявили очаг распространения коронавируса в психоневрологическом интернате в городе Дно. В учреждении COVID-19 заразились семь человек, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

В Псковской области новый очаг в Дновском психоневрологическом интернате, COVID-19 выявлен среди семи пациентов интерната, — говорится в сообщении штаба в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящий момент специалисты проводят все необходимые действия для прекращения распространения заболевания. Кроме того, проходит работа по выявлению круга лиц, контактировавших с заболевшими.

Накануне эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что нельзя сравнить и узнать, в каких местах заражаются коронавирусом чаще, однако детсады и школы действительно являются очагами болезни. По его словам, при этом невозможно годами обучать детей дистанционно.

Как писал NEWS.ru, ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, где может произойти вспышка мутировавшего коронавируса.