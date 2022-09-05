Оценена вероятность выживания застрявших на Ключевской сопке туристов Спасатель Киселев: шансы на выживание застрявших на Ключевской сопке туристов высоки

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У застрявших на Ключевской сопке туристов достаточно высокие шансы выжить, так как это не очень сложная вершина и условия там не катастрофические, заявил спасатель Денис Киселев. Однако он добавил, что вероятность выживания напрямую зависит от самих людей, так как они должны проявить психологическую устойчивость и не поддаваться панике. В разговоре с Lenta.ru он напомнил, что в истории бывали случаи, когда туристы в горах ждали помощи больше недели.

Шансы на выживание здесь во многом зависят от организации самих людей. Если они проявят психологическую устойчивость, все закончится хорошо. Второй момент — это снаряжение, которого должно быть достаточно, чтобы дождаться прихода спасателей. Ну а дальше нужно просто не поддаваться панике и верить, — пояснил эксперт.

Киселев подчеркнул, что ситуация для туристов значительно ухудшится, если порвется палатка, поскольку тогда выжить будет сложнее. Тем не менее есть примеры, когда люди выживали в горах и без палатки. Например, на Эвересте люди проводили холодные ночи без снаряжения и кислорода, а в Пакистане три года назад человека спасли после восьми дней ожидания, подытожил специалист.

Накануне стало известно, что количество погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке выросло до шести человек. Изначально в туристическую группу входили 12 человек из Москвы, а также Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Новосибирской и Владимирской областей.