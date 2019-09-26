https://static.news.ru/photo/da48eb82-e043-11e9-b494-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/YekaterinburgCity

Силовики провели обыски в мэрии Екатеринбурга. Действия связаны с уголовным делом в отношении бывшего замглавы города Александра Ковальчика. Его подозревают в превышении должностных полномочий во время работы на посту руководителя МУП «Водоканал», рассказал глава региона Александр Высокинский.

Зашли в отдельный кабинет, посмотрели и ушли, — цитирует чиновника ТАСС .

Он добавил, что сам не имеет претензий к экс-заместителю в плане профессиональной деятельности.

Ковальчик уже попадал в поле зрения стражей порядка. Ему вменяли злоупотребление полномочиями, присвоение и растрату на общую сумму 21 млн рублей, когда фигурант занимал пост директора «Водоканала», однако его оправдали летом 2015 года.

Подозреваемого назначили первым замглавы 24 января 2019 года. До этого он руководил Министерством экономики и территориального развития Свердловской области, а «Водоканал» возглавлял с 2010 по 2018 год.

Ранее News.ru сообщал, что Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против высокопоставленных чиновников сферы ЖКХ Астраханской области. Они обвиняются в превышении полномочий.