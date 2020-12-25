Обыск прошёл у бывшей жены Фургала

https://static.news.ru/photo/b2a66540-4650-11eb-9547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Ларисы Стародубовой — бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщил близкий к следствию источник, оперативное мероприятие проведено в рамках дела по «Амурстали» по незаконному получению кредитов, передаёт ТАСС. Стародубова является владелицей долей ООО «Торэкс».

Процессуального статуса у Стародубовой в рамках дела «Амурстали» нет, уточняет РЕН ТВ. Женщина была поручителем по кредиту, но, по предварительной информации, в преступной схеме не участвовала. Она утверждает, что группу мошенников утвердили на должности в обход неё.

Ранее в рамках этого дела были задержаны «чёрный бухгалтер» экс-губернатора Галина Алейникова и пять соучастников.

По версии следствия, Алейникова с сообщниками планировала похитить у «Торэкс-Хабаровск» более 305 млн рублей, создав искусственным образом кредиторскую задолженность, а затем обратившись в краевой арбитражный суд с исковым заявлением о её взыскании.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к убийствам деловых партнёров в середине 2000-х, а также к возможным расправам с другими гражданами на территории нескольких дальневосточных регионов.

Как писал NEWS.ru, Московский городской суд отменил продление срока ареста $400 тысяч по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Эти средства принадлежали племяннице бывшей жены чиновника. Фургал в суде неоднократно заявлял, что когда они были в браке с Ларисой Стародубовой, то заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. А после официального развода тем более неправильно арестовывать деньги дальней родственницы экс-супруги.