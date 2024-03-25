Знакомые с одним из обвиняемых в теракте в «Крокусе» барбером из города Тейково в Ивановской области описали его как спокойного и малоприметного человека, сообщило РИА Новости. Журналисты пообщались с работниками соседних с барбершопом магазинов.
Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его не видно, не слышно было, — сообщила агентству работница соседнего с барбершопом табачного магазина Дарья.
Девушка отметила, что многократно видела молодого человека, фото которого появилось в новостях под именем Мухаммадсобира Файзова. Дарья призналась, что никогда с ним не общалась.
Сотрудница цветочного магазина Екатерина отметила, что молодой человек был спокойным, но она с ним «никогда не контактировала». Продавец другого магазина, Алексей, заявил, что предполагаемый террорист трижды стриг его сына.
Обычный человек, ничего сверхъестественного. Подстригать подстригает, — отметил мужчина.
Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе в здание, позже они открыли огонь по зрителям в самом зале, после чего устроили пожар.
Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах. По данным канала, в ночь на 25 марта были обнаружены еще 17 фрагментов тел.