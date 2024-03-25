Виктор Мальцев

Знакомые одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» описали его характер Знакомые фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвали его обычным и спокойным

25 марта 2024 в 12:03

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»