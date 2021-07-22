Обязательную вакцинацию ввели в Красноярском крае

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Власти Красноярского края обязали привиться от коронавируса 60% работников ряда сфер. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

23 июля главный государственный санитарный врач края Дмитрий Горяев подписал соответствующее постановление. Обязательной вакцинации подлежат госслужащие, вахтовики, работники здравоохранения, образования, соцзащиты, МФЦ, транспорта, почты, торговли, общепита, финансовых организаций, ЖКХ, энергетики, персонал кинотеатров, детских развлекательных комплексов.

Сроки вакцинации не уточняются, но отмечено , что в ближайшее время должны быть привиты 60% сотрудников в указанных сферах.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, Красноярский край входит в первую десятку регионов по уровню заболеваемости. С начала пандемии там заразились 86,6 тысячи человек, жертвами инфекции стали 4,2 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан ввели в Дагестане. Полностью пройти процедуру они должны до 30 августа.