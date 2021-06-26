Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели на Алтае — пока не для всех

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай решило вслед за другими регионами РФ ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако пока прививку обязали делать не всех, передаёт ТАСС.

Обязательная вакцинация на Алтае введена для работников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг. Также прививка обязательна и для других отраслей, которые входят в группу риска, пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Срок выполнения — до конца июля. В частности, до этого момента должен быть введён первый компонент вакцины против COVID-19. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, которые обязаны делать прививку. Что касается второго компонента, он должен быть введён не позднее 30 августа. Таким образом, в регионе рассчитывают к концу лета привить не менее 60% населения.

На сегодня пунктов [вакцинации] у нас достаточно, при необходимости медработники будут выезжать в коллективы. Вакцины сейчас есть определённый запас, мы ожидаем в ближайшее время очередное поступление, — добавили в ведомстве.

Первой обязательную вакцинацию ввела Москва. 16 июня главный санитарный врач столицы обязала привиться от коронавируса 60% сотрудников в сфере услуг, торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Примеру Москвы последовали некоторые российские регионы. Непривитым работникам пригрозили отстранением без выплаты зарплаты.

Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса для работников ряда сфер станет обязательной ещё в восьми российских регионах.