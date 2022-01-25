Обязательная вакцинация студентов введена в Красноярском крае

Обязательная вакцинация от коронавируса введена для совершеннолетних студентов и учащихся в Красноярском крае. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% от общей численности следующим категориям граждан: <...> обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, — сказано в сообщении.

В июле прошлого года в регионе была введена обязательная вакцинация для людей, которые по роду своей профессии имеют дело с большим количеством людей, а также работают вахтовым методом. Обязательная вакцинация была введена для проживающих на постоянной основе в социальных учреждениях, для госслужащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.

С середины ноября вакцинация стала обязательной для сотрудников правоохранительных органов и лиц старше 60 лет.

Первые случаи распространения нового штамма коронавируса «омикрон» были зарегистрированы на территории края 17 января. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 181 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 165,5 тысячи пациентов выздоровели, 9,3 тысячи умерли.

Ранее в Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. Отмечается, что до 7 февраля 2022 года необходимо будет привиться первым компонентом, а в срок до 7 марта 2022-го — вторым. Такие меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.