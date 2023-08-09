Объяснено появление огромного «гриба» после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: vk.com/zdes_govoryat/Global Look Press

Формирование облака дыма в форме гриба типично при взрывах, в том числе при происшествии в Сергиевом Посаде, рассказал «Ленте.ру» профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук, эксперт по взрывоопасности и взрывоустойчивости зданий Александр Комаров. По его словам, «гриб» помогает примерно оценить мощность взрыва.

Физика явления заключается в том, что от взрыва внизу образуются легкие разогретые газы, которые, как воздушный шарик, начинают всплывать. За собой они тянут весь мусор, который лежит рядом, — рассказал Комаров.

Эксперт добавил, что детонация в Сергиевом Посаде произошла не в условиях пожара, так как в таком случае «гриб» подсвечивается пламенем. Специалист считает, что на подмосковном заводе что-то взорвалось, прогорело внутри и вышло вместе с мусором вверх.

Утром на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По словам очевидцев, в соседних с заводом домах взрывной волной выбило стекла. По предварительным данным, пострадали 52 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что у некоторых из пострадавших легкая контузия и ожоги. Также известно о нескольких тяжелых пациентах, они находятся в реанимации.