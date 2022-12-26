Обвиняемым в поджоге военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт

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Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишену переквалифицировали статью с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт. Дело передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд, передает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Согласно опубликованным сведениям, мужчинам вменяется п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой». Это грозит им заключением на срок от 12 до 20 лет. Кроме того, дела были разделены в производстве и будут рассматриваться в суде отдельно.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что это один из первых случаев в стране переквалификации дела после поджога военкомата.

Инцидент произошел в мае 2022 года. В СМИ и Telegram-каналах публиковались видеозаписи и сообщения, что поджог был совершен двумя молодыми людьми с помощью семи «коктейлей Молотова». Официального подтверждения этой информации нет. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что бывший муниципальный депутат поджег военкомат в селе Ивантеевка Саратовской области. Как пишет канал, подозреваемого задержали на следующее утро, в содеянном «просто так, ради хулиганства» он сознался сразу.