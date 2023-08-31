Обвиняемым в сожжении школьницы из Пермского края продлили срок ареста Пермский суд продлил арест двум подозреваемым в сожжении 15-летней школьницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Пермском крае продлил срок пребывания под стражей двум подросткам, обвиняемым в сожжении 15-летней школьницы, сообщает «360». Нападение произошло в начале июля в поселке Октябрьский, тогда девушка получила ожоги 90% тела.

Как сообщалось ранее, убийство произошло в поселке Октябрьский Пермского края. Несовершеннолетние отправились на прогулку, которую совместили с распитием алкоголя. В какой-то момент подросток напал на свою знакомую, избил, затем облил горючей жидкостью и поджег. Девочка получила ожоги 90% тела. Ее оставили умирать возле ж/д путей вблизи станции Чад. Позднее в деле появился второй фигурант. По мнению суда, тот мог прийти на встречу позднее.

31 августа в Курганской области мужчина облил двух школьников бензином из канистры, после чего поджег их. Один из мальчиков получил более 90% ожогов тела, в результате чего впоследствии скончался. Второму ребенку диагностировали ожог 10% тела. Личность нападавшего установлена.

До этого сообщалось, что в Москве 14-летний подросток получил ожоги 80% тела после того, как во время игры с друзьями его облили бензином и подожгли. Позднее стало известно, что площадь ожогов составила 99% тела мальчика. Врачи боролись за его жизнь около трех недель, но в итоге он скончался.