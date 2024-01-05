Обвиняемым в избиении ветеранов СВО в Новый год избрали меру пресечения Суд арестовал одного из фигурантов дела об избиении участников СВО в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Челябинске назначил меру пресечения троим фигурантам уголовного дела об избиении участников военной операции на Украине в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Одного из них заключили под стражу, двух других отправили под домашний арест.

С учетом собранных следователем регионального СК РФ доказательств задержанному 3 января текущего года фигуранту <...> предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Следствие также ходатайствовало об избрании еще двоим фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд ему отказал. Вместо этого обвиняемые отправятся под домашний арест.

По данным СК, в Челябинске на двух молодых людей, вернувшихся из зоны СВО, в ночь на 1 января напала толпа пьяных мигрантов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее призвал выдворить из страны причастных к нападению подростков вместе с их родителями.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль и поручил доложить о ходе разбирательства.