Обвиняемый в убийстве женщины в Сочи мигрант признал вину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд по ходатайству Следственного отдела по Адлерскому району города Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 58-летнего гражданина Республики Таджикистан за убийство 46-летней женщины, передает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. Мужчина признал свою вину.

Инцидент произошел в ночь на 19 февраля на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Мигрант и его знакомая поссорились на бытовой почве. Конфликт перерос в рукоприкладство со стороны гражданина Таджикистана.

Обвиняемый нанес множественные удары по лицу женщины, вытащил ее на улицу и несколько раз ударил по голове камнем, Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму. Мигрант в рамках допроса описал подробности совершенного преступления.

Ранее в Ростове-на-Дону пьяный иностранец убил своего родственника на глазах у прохожих в Авиамоторном переулке, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Мужчина несколько раз ударил родственника ногами и руками по голове и туловищу, из-за чего тот скончался на месте. Обвиняемого задержали и возбудили против него уголовное дело. Он признал вину.

До этого в городе Уссурийске Приморского края воспитанник спецшколы ранил в живот другого подростка. Возбуждено уголовное дело.