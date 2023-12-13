Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске признал вину

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Обвиняемый в убийстве 16-летней жительницы Дивногорска Иван Папенко признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. По данным ведомства, следующее судебное заседание по данному делу назначено на 14 декабря. Оно пройдет в закрытом режиме по решению суда. Государственное обвинение поддерживает прокурор края Роман Тютюник.

Сегодня прокурор изложил суть предъявленного обвинения, начался допрос потерпевших и свидетелей, планируется исследование материалов уголовного дела. Папенко в суде признал вину и раскаялся, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в момент совершения преступления 36-летний Папенко находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел на виадук по улице Гидростроителей с целью ограбления прохожих, когда наткнулся на 16-летнюю девушку. Угрожая убийством, он увел ее в лесной массив, где отобрал личные вещи, надругался и убил. Тело девушки было найдено волонтерами. Мужчине предъявлены обвинения по статьям 162 УК РФ «Разбой», 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщалось ранее, в Московской области суд приговорил бывшего кандидата в мэры Звенигорода Александра Дмитравцова к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима. Его признали виновным в убийстве двоих предпринимателей в 2020 году.