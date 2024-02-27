Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске планировал взорвать «УВЗ»

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Житель Алтайского края, предположительно планировавший совершить теракт в Рубцовске в День города, рассматривал в качестве цели «Уралвагонзавод», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление обвиняемого. По словам мужчины, он планировал отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ, однако украинские кураторы потребовали от него выполнить задание на территории России.

По данным управления ФСБ России по Алтайскому краю, задержанным оказался мужчина, завербованный организацией «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он связался с кураторами, чтобы уехать на Украину и вступить в ее боевое крыло, однако от него потребовали провести теракт на территории России. Изначально планировалось устроить взрыв на предприятии «Уралвагонзавода».

Маленький город Рубцовск, там есть «Уралвагонзавод», задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку, — рассказал обвиняемый.

Однако позже украинские кураторы поменяли планы и потребовали устроить теракт в здании администрации Рубцовска. Он был предотвращен сотрудниками ФСБ. В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ «Покушение на совершение теракта» и статье 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось ранее, ФСБ предотвратила теракт против одного из политиков Запорожской области. Организатор теракта попытался оказать вооруженное сопротивление спецназу, из-за чего силовики были вынуждены его ликвидировать.