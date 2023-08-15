Фигуранты дела о крупнейшем разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года получили сроки от года до полутора лет, но были освобождены в зале суда ввиду истечения срока давности, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Красноярского края. Всего по делу проходили четверо сотрудников ТЭЦ, которые обвинялись по уголовным статьям о нарушении требований промышленной безопасности и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Сотрудникам ТЭЦ-3 АО «НТЭК» судом назначено наказание по ст. 246 УК РФ в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. <...> От назначенного наказания по ч. 1 ст. 217 УК РФ, Смирнов П.С., Степанов А.Ю., Кузнецов Ю.И. и Старостин В.В. освобождены в связи с истечением срока давности, — говорится в сообщении пресс-службы региональных судов.