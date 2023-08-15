Фигуранты дела о крупнейшем разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года получили сроки от года до полутора лет, но были освобождены в зале суда ввиду истечения срока давности, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Красноярского края. Всего по делу проходили четверо сотрудников ТЭЦ, которые обвинялись по уголовным статьям о нарушении требований промышленной безопасности и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.