Обвиняемого в шпионаже журналиста из США доставили в суд Обвиняемого в шпионаже журналиста из США Гершковича доставили в суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Журналиста американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича привезли в Свердловский областной суд, сообщило РИА Новости. На среду, 26 июня, запланировано первое заседание суда по делу о шпионаже.

В здании собрались несколько десятков журналистов российских и зарубежных изданий. Их запустили в зал заседаний двумя группами для ведения протокольной съемки. Дело рассматривает судья Андрей Минеев. Он также ведет процесс обвиняемой в госизмене гражданки России и США Ксении Карелиной.

По версии следствия, американец в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК „Уралвагонзавод“». Оно специализируется на выпуске и ремонте военной техники. Делал он это, как утверждается, по заданию ЦРУ с соблюдением «тщательных мер конспирации».

Ранее дело Гершковича прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, спецслужбы РФ и США находятся в контакте, администрация Штатов предпринимает энергичные шаги для его освобождения. Он отметил, что подобные вопросы требуют «тихого, спокойного, профессионального подхода и диалога между спецслужбами» без участия СМИ.