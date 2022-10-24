Обвиняемого в фейках о ВС жителя Смоленска заочно арестовали после побега Суд заочно арестовал обвиняемого в фейках о ВС жителя Смоленска после побега за рубеж

Фото: Shutterstock

Житель Смоленска Владимир Завьялов, обвиняемый по статье о «фейках об армии», заочно арестован после побега из-под домашнего ареста, сообщает Telegram-канал Sota. Его обвиняют в том, что 4 апреля он поменял несколько ценников в магазине «Карусель» на листки с антивоенным текстом.

Как рассказал адвокат Василий Трушкин, после побега Завьялова рассмотрение дела в суде было приостановлено.

Как пишет Telegram-канал «Верстка», изначально предпринимателю инкриминировали часть 1 статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за рубежом). Но после проведения психолого-лингвистической экспертизы следователи переквалифицировали обвинение на часть 2 статьи 207.3 УК РФ (дискредитации по мотивам политической ненависти). Завьялов был помещён под домашний арест.



Сам Завьялов рассказал изданию, что уже несколько дней живёт «в одной из европейских стран» и не собирается возвращаться в Россию. Предприниматель срезал с ноги браслет, с помощью которого отслеживают передвижения помещенных под домашний арест, и уехал вместе с женой и двумя маленькими детьми. По словам Завьялова, он думал об отъезде с момента возбуждения уголовного дела, но решился на это только после прений 12 октября, когда прокурор запросил для него шесть лет колонии.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что за дискредитацию Вооруженных сил РФ возбудили более 100 уголовных дел. По словам руководителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов также пресекли 4,5 тысячи административных правонарушений за фейки о ВС.