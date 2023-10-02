Обвиняемая в фейках о ВС РФ художница Скочиленко встретит Новый год в СИЗО Суд в Петербурге продлил арест художнице Скочиленко до 10 января 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге продлил арест обвиняемой по делу о фейках про армию художнице Александре Скочиленко до 10 января 2024 года, сообщает Telegram-канал издания SOTAVision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По данным следствия, в марте 2022 года девушка заменила в магазине на Васильевском острове ценники на стикеры с заведомо ложной информацией о действиях российских военных.

По данным канала, судья Василеостровского суда Оксана Демяшева не приняла во внимание жалобы художницы на ухудшение психологического состояния. Издание отмечает, что у Скочиленко диагностирована целиакия, при которой необходимо соблюдать безглютеновую диету. Обвиняемая заявляла, что нынешнее медикаментозное лечение ей не помогает. Кроме того, канал пишет, что у Александры биполярное расстройство.

Скочиленко арестовали в апреле 2022 года, с тех пор срок заключения под стражу неоднократно продлевали. Следствие обосновало ходатайство об аресте тем, что девушка не живет по месту регистрации, препятствовала сбору доказательств по уголовному делу и ранее привлекалась к административной ответственности. По статье о распространении фейков про армию художнице может грозить до 10 лет лишения свободы.