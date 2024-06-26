Обвинившая троих мужчин в изнасиловании россиянка сама может пойти под суд История об изнасиловании беременной сибирячки до выкидыша оказалась фейком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликованная в Сети история об изнасилованной тремя мужчинами беременной девушке оказалась фейком, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на ответы управления Следственного комитета и прокуратуры. В СКР заверили, что похожий ЧП не было в регионе за последние четыре года.

С 2020 по 2024 год никаких подобных происшествий в регионе не происходило, - пояснили журналистам в СКР.

Ранее местный блогер опубликовала в соцсети рассказал девушки, которая представилась сибирячкой Валерией. Она рассказала, что жены ее обидчиков продолжают портить ей жизнь, посылая угрозы. Сами мужчины в 2022 году, с ее слова, изнасиловлаи ее в техническом помещении дома, не сданного в эксплуатацию. Тогда, согласно ее рассказу, она была на пятом месяце беременности. После изнасилования у нее якобы произошел выкидыш.

Юрист Инесса Рябинина считает, что и блогер, и сама рассказчица могут понести наказание за публикацию фейкового сюжета. Но для этого, по ее словам, должны появиться заявители из числа общественников или тех, чьи имена прозвучали в рассказе.

Упоминаются имена и фамилии насильников и их жен. Если найдутся реальные люди с такими именами и фамилиями, которые обратятся в полицию, то, возможно, заведут дело по статье «Клевета». Тогда девушке с видео самой грозит срок – до двух лет лишения свободы, — рассказала юрист.

Ранее сообщалось, что после обращения внимания СМИ на выдуманную историю блогер удалила опубликованное видео. В разговоре с журналистами героиня видео заявила, что готовится написать заявление на жен своих обидчиков, а из-за травли в Сети ее состояние ухудшилось.