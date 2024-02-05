Обвинившая бойцов СВО в изнасиловании россиянка привела новые детали URA.RU: жительница Урала до изнасилования участниками СВО пила с ними алкоголь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание URA.RU со ссылкой на жительницу города Белоярский в Свердловской области, которая обвинила в групповом изнасиловании двух бойцов СВО, пишет, что в день происшествия пила с ними алкоголь. По данным издания, служившие в ЧВК «Вагнер» мужчины пришли к ней за деньгами на такси.

Они сказали, что немного посидят и попьют алкоголь. Один практически сразу же уснул, а с другим мы пошли в магазин за спиртным. Вернувшись, он стал душить меня и требовать деньги. Затем он начал избивать меня. Всего я отдала им около пяти тысяч рублей, — приводит издание ее слова.

URA.RU пишет, что она утверждает: после этого над ней надругались. Интернет-издание также со ссылкой на женщину отмечает, что та обратилась в больницу и написала заявление в полицию. URA.RU добавляет, что, по словам жительницы Белоярского, она проходила полиграф и судмедэкспертизу, однако «результаты будут только через месяц».

В Санкт-Петербурге два бойца ЧВК, принимавшие участие в военной операции на Украине, угнали автомобиль и избежали наказания за содеянное. Невский районный суд города принял во внимание их боевые заслуги и освободил от ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. При этом каждому придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерово приговорил экс-бойца ЧВК «Вагнер» Александра Держалова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство. Суд вынес решение в октябре прошлого года. Как следует из постановления, мужчина услышал оскорбительный для него разговор на балконе и пошел выяснять отношения к двум незнакомцам из дома напротив, с собой он взял нож.