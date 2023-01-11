Обвиненный в педофилии педагог прокомментировал подозрения в свой адрес Обвиненный в педофилии педагог из Петербурга заподозрил в желании «подгадить» бывшую коллегу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

21-летний Георгий, которого обвинили в хранении непристойных фотографий с детьми на компьютере в школе, где он когда-то работал звукорежиссером, прокомментировал подозрения в свой адрес в разговоре с Mash на Мойке. Он заметил, что возникший скандал его сильно удивил. Как предположил Георгий, вся эта ситуация может делом рук его бывшей коллеги, которая решила «нагадить» мужчине.

Просто, наверное, в не особо хорошем ключе расстался с одной из коллег. Наверное, кто-то гадит. С коллегой просто не сошлись характерами. Ну, я так полагаю, что это, наверное, ее рук дело, — сказал Георгий.

Он подчеркнул, что доступ к компьютеру, на котором были найдены снимки, был свободным. Ученики и не только могли использовать технику для создания видео или аудио.

По одной из версий, которая прежде попала в СМИ, снимки были сделаны летом 2022 года, когда мужчина работал вожатым в лагере.

Отмечалось, что одна жертва педагога является шестиклассницей, личности других детей устанавливаются.

Ранее тренер по борьбе в Москве признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними. По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлии Ивановой, мужчина систематически совершал надругательства над ребенком в спортивном зале в Люблино. Мальчик сообщил о случившемся родителям, которые и обратились в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что еще двое детей стали жертвами злоумышленника.